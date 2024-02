The Weeknd fait encore tomber des records de streaming

Tout simplement une machine.

The Weeknd est devenu la principale machine à cash de l'industrie musicale, qui fait pleuvoir les billets et les certifications dès qu'il participe à un morceau. A seulement 34 ans, le chanteur canadien n'a plus grand chose à accomplir, lui qui a déjà eu la chance d'assurer le show lors de la mi-temps d'un Super Bowl (en 2021). Alors que les classements des ventes mondiales ont longtemps été dominées par Drake (ou Taylor Swift), le chanteur canadien est incontournable et c'est désormais lui qui tient les rênes.

Alors qu'il avait déjà battu deux records de streaming en ce début d'année 2024 (le chanteur avec le plus grand nombre d'auditeurs mensuels, et le seul à avoir plusieurs titres au-dessus de 3 milliards de streams), il vient à nouveau d'écraser la concurrence avec plusieurs nouveaux records. Le premier, c'est une évidence : The Weeknd est l'artiste le plus écouté au monde sur toutes les plateformes de streaming. On s'en doutait un peu, mais c'est désormais confirmé !

🏆 THE WEEKND est actuellement l’artiste masculin le plus écouté au MONDE sur TOUTES les plateformes de streaming !



Une DICTATURE 🌎 pic.twitter.com/w3deZpelEo — WRLD (@wrld_mag) February 27, 2024

Le deuxième record est aussi très impressionnant : c'est le seul artiste à avoir réussi à se maintenir au-dessus de 100 millions d'auditeurs par mois sur Spotify pendant une année entière, une première dans l'histoire de la musique et du streaming. Un record qui va être extrêmement compliqué à battre, et qui est encore plus impressionnant car The Weeknd n'a quasiment pas sorti d'album en 2023, à part une réédition de "Starboy". Rester à plus de 100 millions d'auditeurs par mois sans album inédit, on ne devrait pas revoir ça de sitôt.