50 Cent se moque à nouveau de Diddy

En même temps, il faut dire que Diddy est facile à troller...

50 Cent est un des trolls les plus tenaces de l'histoire du rap, jamais il ne lâchera l'affaire s'il veut vous faire péter un cable. Et une de ses victimes préférées, depuis le début de sa carrière, c'est P.Diddy. 50 Cent et Diddy se détestent depuis longtemps. On imagine que ça doit venir d'un refus d'aide de la part de Diddy à l'époque où Fifty commençait le rap, mais ça a depuis vite dérivé sur autre chose. 50 Cent adore notamment se moquer des "déboires sexuels" de Diddy, en sous-entendant qu'il est "bi", mais surtout, que c'est un gros pervers qui organise des soirées très étranges avec les stars du showbiz.

Évidemment, 50 Cent n'a pas complètement tord, et P.Diddy a vraiment l'air d'être un dérangé du slip. On se rappelle notamment les accusations lancées par Cassie il y a quelques mois. Cette fois, c'est Lil Rod qui apporte un témoignage assez dérangeant concernant le boss de Bad Boy Records, l'accusant de harcèlement sexuel, de droguer les gens à leur insu, et l'accuse également de l'avoir menacé pendant toute l'année passée. L'avocate de Diddy a fait savoir à la presse qu'il s'agissait apparemment de "mensonges" qui ne visaient qu'à soutirer 30 millions de dollars à Diddy.

Mais pour 50 Cent, l'histoire est plausible, assez crédible pour continuer à troller Diddy sur ce sujet. Il s'est empressé de poster deux photos sur lesquelles on voit Rick Ross et Floyd Mayweather (deux ennemis de Fif') proches, vraiment très proches de P.Diddy. En légende, on peut lire : "C'est sûrement ungros malentendu. Je ne vais pas aux soirées de ce gars, ça n'est pas mon style de vibe". Comme souvent, 50 Cent a rapidement supprimé son post, pour éviter les représailles judiciaires. En tout cas, Diddy a l'air bien dans la sauce cette fois...