Zola annonce un feat avec Jorja Smith qui ne sortira jamais

Après Oboy et Dosseh, le rappeur a lui aussi eu la chance de collaborer avec l'artiste britannique.

Les connexions entre artistes français et internationaux sont à la mode en ce moment. Après Tiakola et Dave, Ninho et Ayra Starr, Aya Nakamura et Stormzy et récemment Bu$hi et Quavo, un rappeur vient d'officialiser l'existence d'une collaboration avec une chanteuse britannique : Jorja Smith. Sur les réseaux sociaux, Zola avoue avoir featé avec elle... mais le morceau ne sortira jamais.

Après Jorja Smith et Oboy en 2021 sur le remix de "Come Over", la chanteuse britannique a collaboré avec un autre rappeur français. Cette semaine, sur les réseaux sociaux, c'est Zola qui a partagé l'existence d'un morceau titre entre lui et l'interprète de "Little Things". En story, il publie une capture d'écran d'une musique titrée "Jorja Smith x Zola". Une information lâchée sur le web qui attise la curiosité des internautes. "Pitié, il faut qu'il sorte", écrit un internaute. "Il faut nous faire écouter ça", publie quelqu'un d'autre, ou encore "Curieux d'entendre ça".

Un featuring qui fait rêver mais qui ne verra malheureusement jamais le jour. "Bon bah, poubelle du coup", écrit le rappeur en story. Si le public de l'interprète de "NOCHEY" connaît désormais l'existence de cette collaboration, la frustration a pris la place de l'étonnement. En 2019, Dosseh avait lui aussi travaillé avec Jorja Smith sur le remix de "Blue Lights". Aucune autre information n'a été partagée par l'artiste. Peut-être s'agit-il d'un nouveau remix ? Réponse peut-être jamais.