Slum Village annonce leur premier album depuis 2015

Intitulé "Fun", il est prévu pour cette année.

Slum Village est de retour ? Le groupe américain n'a rien sorti depuis 2015 mais semble décidé à remettre le couvert. Dans une récente interview, T3 et Young RJ annoncent la suite : un album intitulé "Fun" prévu pour l'année 2024.

Après la sortie de "Just Like You" avec Larry June et The Dramatics en avril 2023, Slum Village préparait déjà son retour. Récemment, c'est un nouveau titre qui vient officialiser les choses : "Request" aux côtés d'Earlly Mac et Abstract Orchestra. Lors d'une interview avec le média Ambrosia For Heads, le duo vient confirmer la sortie d'un nouvel album, neuf ans après "Yes!", porté par ce dernier single créé dans une chambre d'hôtel. "La principale chose que nous avons essayé de faire était juste d'attraper une ambiance avec cet album et de revenir à nous amuser, c'est pourquoi nous avons intitulé l'album 'Fun', avoue T3. Ça a commencé par le rythme. Et à partir de là, nous étions juste en train de boire et taper du pied et le disque a juste commencé à se réunir. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, c'était fait. Et puis nous sommes partis, sommes allés vérifier le son, nous sommes retournés à Détroit et avons mixé le disque".

Young RJ poursuit : "Tant de gens essaient de poursuivre une tendance. Ce n'est pas ce que nous faisons. Nous devons le sentir, et nous devons nous amuser à le faire. Nous ne le faisons pas seulement pour dire que nous avons obtenu quelques chiffres ou un nouveau disque, parce que l'héritage est plus important que cela pour nous". La date de sortie de "Fun" reste pour l'instant inconnue, mais l'album est bien prévu pour 2024. "Préparez-vous à vous pour le 'Fun'", conclut T3.

Formé en 1991, Slum Village est d'abord un groupe composé de deux rappeurs, T3 et Baatin, ainsi qu'un producteur, J Dilla. Considéré comme l'un des meilleures groupes originaires de Détroit par le Time Magazine en 2000, le groupe souffre du départ de J Dilla en 2002 et accueille le rappeur Elzhi. Aujourd'hui, Slum Village réunit T3 et Young RJ après le décès de Baatin en 2009.