Sadek vient-il d'annoncer sa retraite ?

Il explique qu'il arrête le rap.

La communication de Sadek sur Twitter est parfois difficile à suivre. Alors qu'il s'est lancé dans la cryptomonnaie et qu'il n'hésite pas à partager son savoir et ses bons plans, il vient de lâcher plusieurs sur X annonçant qu'il arrêtait le rap pour se concentrer à d'autres activités. Des messages qu'il ne faut certainement pas prendre au pied de la lettre mais dans lesquels il faut peut-être plutôt voir une réponse ironique aux haters. Mais, il faut bien avouer que tout cela n'est pas très clair... On remarque aussi que son compte X n'apparaît plus sous son nom d'artiste mais sous son vrai nom, Sadok Bourguiba... Un signe de plus ?