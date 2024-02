S.Pri Noir sur Nekfeu : "Le premier truc qui m'a marqué de lui, c'était au Rap Contenders"

Invité chez Generations, le rappeur raconte la première fois qu'il a été choqué par Nekfeu.

Plus d'un an après la sortie de son dernier album, S.Pri Noir est de retour. Le rappeur a dévoilé le 2 février dernier son troisième album : "La Cour des miracles". Il présente 16 nouveaux morceaux dont des featurings avec Tiakola, Laylow, Maes, Yseult, Guy2Bezbar et MarJ et bien évidemment, Nekfeu. Pour la parution de ce nouveau projet qui succède à "Etat d'Esprit", S.Pri Noir est venu rendre visite à notre animateur Jefferson dans son émission "My G". L'artiste évoque notamment les débuts de son amitié avec Nekfeu et la première fois qu'il est impressionné par son talent.

S.Pri Noir et Nekfeu, c'est une amitié de longue date. Très discret depuis la sortie de "Les Etoiles Vagabondes" en 2019, le rappeur parisien ne s'autorise que des collaborations, notamment aux côtés de ses amis les plus proches. Le retrouver sur le titre éponyme de ce nouvel album est donc une évidence. S.Pri Noir raconte : "La première rencontre c'est par rapport à Doum's et Dr. Bériz. Lui, il était dans mon crew, l'Institut et du coup je traîne souvent avec lui. Carrément, on fait grave du son ensemble, on traîne tout le temps ensemble, les mêmes délires et tout". Il poursuit : "Du coup, je suis amené à souvent aller chez lui et chez lui il y avait Doum's, son petit frère et meilleur pote de Nekfeu. Ça ce sont les premieres rencontres".

À ce moment-là, Nekfeu comme S.Pri Noir sont "au début du parcours". Il se rappelle : "Le premier truc qui m'a marqué de lui, c'était au Rap Contenders. Je savais déjà qu'il était chaud, mais au RC, je trouve que ce qu'il dégageait là-bas en terme de technique et tout, ça a été quelque chose". Le rappeur conclut : "À l'époque, on faisait énormément de freestyles et j'écoutais ceux de Nekfeu, d'Alpha Wann, de Doum's, de Sneazzy, j'étais sensible à ce qu'il faisait."

L'interview de S.Pri Noir par Jefferson dans son émission "My G" est disponible en intégralité ci-dessous.