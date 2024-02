Jul disque d’or avec une musique de pub !

On est single d'orange 📀🍊



Avec plus de 15 millions d’écoutes (dont 3 de nous, on l’avoue), le son « Tropical » de Jul x Oasis Tropical est certifié single d’or.



Une grande première dans l’industrie musicale pour un son original de marque commerciale 🔥 pic.twitter.com/eH9ocgaALz