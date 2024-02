Les 5 lieux pour écouter du rap à Paris

Pour vivre pleinement le rap et la culture hip-hop.

Parce qu'écouter du rap chez soi c'est bien, mais dehors c'est mieux, Generations vous propose une sélection de 5 lieux afin de profiter pleinement de l'expérience du rap et de la culture hip-hop à Paris. Une façon aussi de découvrir et de partager votre passion avec les autres.

La Place, lieu culturel aux Halles

C'est un incontournable de la culture hip-hop à Paris. Situé sous la canopée des Halles à Paris, La Place a pour mission "de promouvoir l'ensemble des esthétiques et pratiques artistiques de ce mouvement culturel". Entre danse, musique, graffiti, c'est le lieu idéal pour se réunir avec les acteurs de ce milieu. Il dispose d'une salle de concert, un studio de création ainsi que d'un bar. Un endroit qui permet de présenter le hip-hop sous toutes ses formes et d'en faire sa promotion. Autrefois considéré comme une sous-culture, à La Place, il rayonne désormais.

Dock B, lieu hybride à Pantin

Car les lieux célébrant le rap ne sont pas nécessairement à Paris. À Pantin dans le 93, le Dock B joue un rôle significatif pour la promotion de la scène hip-hop. Dans un très beau décor au bord du canal de l'Ourcq, retrouvez régulièrement des soirées, des concerts, des expositions ou autres évènements liés au rap et au hip-hop. Une scène dédiée à l'émergence de nombreux artistes, réunissant les passionnés autour d'une programmation variée entre Médine, La Kadrilla, Anglade, Jwles ou encore Skefre et Jeune Lion.

"Undercover", ta soirée rap incontournable

Fondée par le DJ Alyas, l'expérience "Undercover" se présente sous forme de soirées afin de diffuser et faire vivre le rap. Animées par Armel Bizzman, Dre Tala, Endrixx ou encore Shiiva et Mel Woods, l'Undercover fait vibrer ton mercredi soir depuis plusieurs années maintenant au Sacré dans le 2e arrondissement de Paris. Promouvant principalement la nouvelle génération d'artistes émergents, entre rap et afrobeats, les aficionados de ces soirées ont pu découvrir Jolagreen23, Zequin, Maureen, Kalash, Malo, Theodora ou encore Rsko. Une véritable célébration de la musique qui se décline aussi dans plusieurs endroits. L'Undercover est veritablement LA soirée du moment.

Scred Boutique, la boutique du rap français dans le 18ème

Dans les années 90 naît la Scred Connexion, groupe de rap emblématique composé initialement de Fabe, Koma, Haroun, Mokless et Morad. Il propose alors la Scred Boutique, le magasin de la culture hip-hop à Paris situé dans le 18e arrondissement. Entre vêtements, chaussures, accessoires et produits dérivés, ce shop propose une large variété de propositions autour du rap : d'Arsenik à Dany Dan en passant par Assassin et Demi Portion. Entre les gammes des rappeurs, les CDs et même des cassettes, la Scred Boutique propose des évènements et expositions afin de rassembler les acteurs et amateurs de hip-hop.

Betino's Record Shop, magasin de vinyles dans le 11ème

Betino Errera est un passionné de musique qui a choisi de la transmettre à Bastille à Paris. Dans le 11e arrondissement, il ouvre un disquaire, le Betino's Record Shop, afin de partager ses pépites avec les autres passionnés. Betino propose une vaste gamme de genres musicaux, tous s'approchant de près ou de loin à la musique hip-hop. Funk, soul, jazz, house, cette boutique de vinyles parlera à tout le monde et est parfait pour dénicher la perle rare. Un lieu culturel oui, mais aussi de partage.