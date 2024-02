Boosie Badazz donne son top 5 des meilleurs rappeurs de l'histoire

Un top pas comme les autres !

Boosie Badazz a pris l'habitude de faire parler de lui pour d'autres raisons que la musique, notamment sa langue bien pendue, et le fait qu'il aime bien se mettre dans les polémiques. Mais c'est aussi un bon rappeur et un grand connaisseur du rap US, alors forcément quand il parle musique, ça peut être intéressant, et on l'écoute. Surtout, il a une vraie culture musicale du "Southern rap", pas seulement les artistes avec d'énormes succès "mainstream" que tout le monde connaît.

Alors qu'il a sorti la semaine dernière son projet "In House 2 : Boosie and the beast", le rappeur est actuellement en promo. Même s'il n'aime pas trop cet exercice, il a tout de même accepté une interview pour CBS Sports, pendant laquelle l'ancien footballeur américain Bryant McFaden lui a demandé le noms des GOAT du Rap US, pour lui. Boosie Badazz a alors dévoilé son top 5, un classement pas comme les autres : "Moi, 2Pac, DMX, je dis toujours Juvenile, parce qu'il m'a élevé. Je dis les noms des rappeurs qui m'ont éduqué. Et Scarface, tellement sous-côté", a déclaré le rappeur.

Il se met assez bien, au côté de 2Pac et DMX, pas sûr qu'on trouve beaucoup d'autres gens qui mettraient Boosie dans leur top 5... Mais le fait que Boosie Badazz mentionne Scarface a permis aux "consultants" de rebondir, en lui demandant si, comme Scarface, il comptait faire un Tiny Desk Concert pour sa promo. Réponse de l'intéressé : "je vais rendre ça bien plus grand qu'un Tiny Desk, je vous le jure". Voilà qui promet d'être intéressant.