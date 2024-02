Werenoi continue d’affoler les compteurs

"Pyramide" fait toujours aussi sensation quelques jours après sa sortie.

Avec la sortie de "Pyramide", Werenoi fait sensation. Presqu'un an après la parution de "Carré", son premier album, le rappeur de Montreuil conserve sa hype. Les chiffres sont fous à seulement quelques jours de la publication de ce nouveau disque.

Déjà en 24 heures, "Pyramide" cumulait 4 898 415 millions de streams sur Spotify soit une moyenne de 288 000 écoutes par titre. Werenoi rencontre déjà un beau succès dès le premier jour de sortie. Pour comparer, à la sortie de "Carré", le rappeur en cumulait 2,77 millions en 24 heures. En trois jours, ce deuxième album réalise donc un total de 13 263 ventes et permet à l'interprète de "Laboratoire" de réaliser un exploit pour la toute première fois de sa carrière. Sur Spotify, il vient de dépasser la barre des 5 millions d'auditeurs mensuels. "Pyramide" est une véritable réussite.

Cette montée en flèche, Werenoi le doit à sa tracklist folle. Il propose à son public 17 nouveaux morceaux et des featurings avec des pointures : Aya Nakamura, Hamza, Maes, SCH et Damso. Il signe d'ailleurs avec ce dernier le titre éponyme de l'album qui fait très forte sensation auprès de ses fans. Le rappeur belge y avoue notamment qu'il s'agit de son dernier featuring de l'année, voir de sa carrière. En 24 heures, le titre est déjà écouté près de 680 000 fois et réalise le meilleur démarrage de l'année pour un single. Aujourd'hui, il fait carrément parti du Top 50 Spotify.