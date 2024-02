Zola : rares confidences sur le décès de sa mère

Le rappeur est toujours meurtri par ce drame.

En 2023, Zola a connu un véritable drame dans sa vie. Le 19 juin, il perdait sa mère dans un accident de voiture alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail. Ce 14 février, jour de l'amour, le rappeur est au plus mal et partage sur ses réseaux sociaux une série de messages inquiétants. Il publie également les derniers messages envoyés à sa mère.

La perte d'un parent est une douleur inimaginable et Zola le sait bien. Le rappeur d'Evry est toujours en deuil depuis le soudain décès de sa mère. Fin janvier, il dévoilait son projet en commun avec Koba La D mais l'artiste continue de souffrir en silence. Le jour de la Saint-Valentin, il était compliqué pour lui de cacher ses émotions. En story Instagram, il évacue ce qu'il a sur le coeur. D'abord un bouquet de fleurs à la main, il écrit ensuite : "J'ai juré j'donne tout pour repartir en arrière. Ou mourir pour recommencer j'en sais rien j'veux juste plus". Des mots très durs qui ne s'arrêtent pas là : "J'suis tellement reconnaissant que tu m'aies laissé faire ce que j'aimais. Aujourd'hui plus de freins, plus la même conception des choses. Sous 4mg je suis tous les jours mort à l'intérieur".

Zola semble se refaire cette triste journée dans sa tête. "J'aimais pas te laisser sortir. T'aimais pas que je sorte non plus. La culpabilité me ronge, eux ils savent rien de tout ça. J'les sacrifierais tous pour toi mais il n'y a plus rien à faire maman". Il poursuit : "Jamais ma mère a enfreint une regle. Même un feu rouge, même les 50km/h. Jamais fumé de clope. Toujours payé ses dues même quand c'était dur. Bref irréprochable. Et on nous la arraché... ?" L'interprète de "Zaza" partage alors les derniers messages envoyés à sa mère, reprochant à la police la dure façon dont elle lui a appris son décès : "Fils de p*tes de condés, je vous ba*serai jusqu'à mon départ : 'Allo vous êtes le fils ? Oui bah il faut venir maintenant votre mère est morte', et il raccroche cet enfant d'p*tain. Je vous hais tous." On lui souhaite beaucoup de courage.