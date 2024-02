Victoires de la musique : Gazo et Aya Nakamura sacrés !

Le rap français très bien récompensé pour cet édition 2024 !

Les Victoires de la Musique se tenaient dans la soirée de ce vendredi 9 février. Et la cérémonie a rendu son verdict ! Gazo et Aya Nakamura sont les grands vainqueurs de cette édition 2024, tous les deux révélations masculine et féminine de l’année. Pour Gazo, il se retrouve à égalité avec Vianney pour le prix majeur, ce qui est une première dans l’histoire de la cérémonie.

🚨GAZO reçoit le prix de l’artiste masculin de l’année, à égalité avec Vianney !



Les remerciements de Gazo aux Victoires de la musique après à la réception de son prix

FÉLICITATIONS à Aya Nakamura qui remporte la Victoire de l'Artiste Féminine de l'année ! Le rap ne s'arrête pas là lors de ces Victoires, puisque 3 autres prix ont été décernés. Shay a remporté la création audiovisuelle de l'année, Damso celui du concert de l'année, et Yamë a été élu révélation masculine de l'année. Une très belle performance pour le genre musical, surtout quand on connaît les antécédents du rap et des Victoires.

Félicitations à Shay qui a remporté hier soir le prix de la Création Audiovisuelle aux Victoires 2024 pour son clip "Commando" !

Parmi les artistes issus du rap ou affiliés, on retrouvait aussi Josman dans l’album de l’année avec "J.000.$". Meryl en révélation féminine et sur scène, ainsi que Bigflo et Oli pour le concert de l’année.

Critiquée par le peu de cas qu'elle fait du rap et des artistes qui en sont issus, l'académie des Victoires de la musique a cette fois fait fort avec 23,5 % du total des nominations ! 📊 Au total, 8 nominations aux 39èmes Victoires de la Musique sont attribuées à des artistes rap : Gazo, Meryl (2x), SDM, Josman, Damso, Bigflo & Oli, Shay.



C'est un record pour la cérémonie (hors catégories de genre) ! Néanmoins, le rap ne représente que 23,5% du total des… pic.twitter.com/WOPELfxc1u — Ventes Rap (@VentesFRap) January 8, 2024

SDM, qui ne s’était pas rendu à la cérémonie, a perdu sa nomination pour la chanson originale de l’année avec "Bolide Allemand". Il s’était déjà exprimé l’année dernière sur ce sujet : "Les artistes de la scène rap, on n'est pas respectés, il faut qu’on arrête. Sur ma vie c’est trop grave, j’en ai marre. C’est une dinguerie que mon gars Tiako n'ait pas gagné. Un des plus gros vendeurs de l’année 2022, son album "Mélo", presque tous les titres singles d’or, mais il perd contre Pierro".