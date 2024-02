Lino et Rohff ont enregistré un nouveau feat !

Monsieur Bors et ROH2Guerre, la connexion des tauliers.

C'est le grand retour des anciens du game en ce moment ! Alors que Booba fait pas mal parler de lui avec la sortie de son nouvel album, Rohff est lui aussi en train de préparer son grand retour, avec un nouvel album, "FITNA", actuellement en fabrication. On n'a pas beaucoup d'informations concernant ce projet, que ce soit la date de sortie ou le contenu, mais ce qu'on sait, c'est qu'Housni a l'air d'être bouillant et de vouloir en découdre.

La preuve, c'est l'annonce de cette semaine, dévoilée par le rappeur lui-même sur ses réseaux sociaux : Rohff et Lino ont enregistré un nouveau featuring ! On dit nouveau, car les deux artistes ont collaboré à quelques reprises par le passé, notamment sur le morceau "L'Oeil du tigre", pour la compil' "Première Classe 2", en 2001. Plus de 20 ans plus tard, les deux kickeurs ont à nouveau croisé le fer, et on a hâte de découvrir à quoi va ressembler le morceau.

On ne sait pas si le titre figurera sur "Fitna", l'album d'Housni à venir, ou s'il s'agit d'un gros feat entre deux anciens juste pour le sport. En tout cas, ça s'annonce plutôt sale si on en croit Rohff : "Lino vient d'ouvrir le crâne du rap français. Quelqu'un a des fils ? J'ai du boulout, j'aime ça. C'est l'heure des grands, va ranger ta chambre", peut-on lire dans sa story. Si Lino n'a pas sorti d'album depuis 2015 avec "Requiem", il a tout de même fait quelques featurings, notamment un avec Benjamin Epps en 2023. Quant à Rohff, il devrait être en forme, lui qui n'a jamais lâché le mic.