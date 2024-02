S.Pri Noir dévoile les coulisses de son album

Le rappeur dévoile un documentaire de 20 minutes sur l'enregistrement de "La Cour des Miracles".

Le 2 février, S.Pri Noir présentait à son public "La Cour des Miracles". Un nouvel album dévoilé quatre ans après "Etat d'esprit", où le rappeur a justement pris le temps de travailler minutieusement sur les différents morceaux du projet. Sur Youtube, il partage à ses fans les tenants et aboutissements de ce long travail dans un documentaire. Durant vingt minutes, on découvre les coulisses de ce nouveau disque.

Avec "La Cour des Miracles", S.Pri Noir dévoile "plus qu'un album", apprend-on dans un communiqué. Véritable déclaration à son entourage, "une famille sur laquelle on peut compter dans un repaire où l’on se sent compris et écouté", sa "Cour des Miracles", c'est justement sa bande potes. "Un groupe où l’on n’est pas étranger mais essentiel, un groupe avec ses propres codes que nous t’invitons à rejoindre dès maintenant". Sur les dix-sept morceaux du projet, le rappeur invite également Tiakola, Laylow, Guy2Bezbar, Marj, Maes et bien sûr, son ami de toujours : Nekfeu. "Album Process" nous montre justement les coulisses de la création de ce troisième album. On suit S.Pri Noir à Bruxelles en Belgique, aux côtés de son équipe ainsi que Tayc et Twinsmatic, qui produit l'intégralié du projet.

On assiste alors à toutes les discussions autour de l'enregistrement. Des craintes aux questionnements, jusqu'au plus petit des détails musicaux. "C'est rare dans ma position d'arriver à ce genre de satisfaction artistiquement avec un artiste, où tu es sur la même longueur d'onde, de prises de tête, avoue le producteur. Ce n'est même pas de la perfection mais plus un côté singulier. Il n'y a pas de restriction."