Ninho annonce un deuxième Stade de France !

Le 2 mai 2025.

Quand on a vu apparaître sur les réseaux sociaux de Ninho un rendez-vous pour ce mercredi 7 février à 17h30, on se doutait du sujet dont N.I allait nous parler. Evidemment, le rappeur a annoncé une deuxième date au Stade de France puisque la première est totalement sold-out. Mais, comme la demande était encore ultra forte, N.I et ses équipes se sont dit qu'ils ne pouvaient pas laisser autant de fans sur le carreau. Alors, Ninho se produira une nouvelle fois au SDF le 2 mai 2025, la veille du premier concert qu'il a annoncé. Et dans son message, il peut légitimement se la raconter un peu parce que les rappeurs français qui ont rempli deux fois le Stade de France, c'est simple, il n'y en a pas... Gims l'a fait une fois, Booba et Soprano aussi mais pas deux. S'il venait à remplir l'enceinte une deuxième fois, il deviendrait alors le premier rappeur francophone à réussir cette performance !

Puisque c’est complet en 7h j’rajoute une date

Et on apprend également que la billetterie ouvre ce jeudi 8 février à 10h.