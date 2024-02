Booba provoque avec un faux tracklisting de “Ad Vitam Æternam”

Il en profite pour régler quelques comptes...

Booba n'a pas choisi la voie promotionnelle "classique" si on peut dire. Après avoir sorti un single qui contenait des signes forts, "6G", il a annoncé un projet, "Ad Vitam Æternam” dont on se demandait si c'était un album ou pas. Après que le Duc ait confirmé qu'il s'agissait bien d'un nouvel album, on a eu le droit au tracklisting dans la foulée. Mais c'était sans compter sur le sens de la provocation du rappeur de Boulogne qui publié une fausse tracklist qui ne contient que des titres de morceaux humoristiques et des faux feats avec Vald, Gazo, Zola, BigFlo et Oli ou encore Hamza...

On y voit notamment des titres comme "Bim bam me revoilà" ou des featurings comme "Nique le chorizo" avec Seth Gueko, "faux bijoux" avec Gazo et Zola, "Facho land" avec Vald ou encore "kineveut" avec BigFlo et Oli...