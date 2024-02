Rim'K dévoile la cover et la tracklist de "Lifat Mat"

Avec une surprise en featuring.

Cela faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas parlé de Rim'K ici-même. Il faut dire que le taulier de Vitry-Sur-Seine s'est fait plutôt discret depuis la sortie de son "Hors-Série" en juin dernier. Un projet sur lequel il avait rassemblé tous ses freestyles sortis ces dernières années, notamment le célèbre "Demain j'arrête", qui avait cartonné à l'époque de sa sortie. Mais c'est désormais l'heure du retour aux choses sérieuses pour le Tonton du game, qui va sortir demain un nouvel EP.

Il s'agira donc d'un projet court, qui se présente apparemment sous la forme d'un mini-album 4 titres. Rim'k nous avait habitués à plus, mais il est aussi possible qu'il prépare d'autres nouveautés pour plus tard dans l'année, lui qui est toujours resté productif. Son EP s'intitule "Lifat Mat", et il comptera un seul featuring, mais pas des moindres : Kekra, le rappeur mystérieux venu du 92, va venir prêter main forte au Tonton pour un feat qui s'annonce plutôt intéressant.

🚨🚨 RIM’K dévoile la COVER et la TRACKLIST de son nouvel EP !



"LIFAT MAT"



Avec :

▫️KEKRA



📆 CE MARDI



Cover : Tracklist : pic.twitter.com/ByVvWmIKR5 — RAPLUME (@raplume) February 4, 2024

Car si Rim'K a toujours su s'adapter aux dernières tendances du rap game, Kekra, lui, est un véritable OVNI, avant-gardiste depuis ses débuts, et il y a de fortes chances pour qu'ils essaient de nous ramener quelque chose de nouveau. L'EP sera disponible à partir du 6 février, une sortie en milieu de semaine qui montre que Rim'K est désormais beaucoup plus libre dans son rapport au rap et à l'industrie. A 45 ans, le Tonton veut faire les choses comme il le veut, et ça ne peut apporter que du positif dans sa musique !