The Weeknd devient le premier artiste avec plusieurs tires à plus de 3 milliards de streams

Un exploit monumental !

Les hommes mentent mais pas les chiffres. A partir de cette maxime, on peut légitimement affirmer que The Weeknd est un des plus grands artistes au monde. Vous n'êtes pas obligés de nous croire mais les chiffres parlent pour le Canadien. En effet, on vient d'apprendre que le natif de Toronto vient encore de franchir une étape prestigieuse de plus, de battre un ENORME record de streaming (un de plus...). Mercredi 31 janvier, Chart Data a rapporté que le morceau du Canadien avec Daft Punk, "Starboy", avait dépassé les milliards de streams sur Spotify ! Et on ne parle pas des autres plateformes sur lesquelles ce morceau est aussi un immense tube ! Dès sa sortie sur l'album du même nom de The Weeknd sorti en 2016, le morceau a été un carton. L'opus lui-même a fait un raz de marée : il a été numéro un du Billboard et a remporté le prix du meilleur album urbain contemporain aux Grammy Awards. Depuis, il a été certifié quatre fois platine par la RIAA. Mais ce n'est pas tout, avec le record franchi par Starboy", The Weeknd est devenu le premier artiste à avoir plusieurs morceaux à plus de 3 milliards d'écoutes sur Spotify ! En effet, "Blinding Lights" de son côté à franchi la barre des 4 milliards de streams sur la même plateforme !