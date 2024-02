Booba remet un tacle à Sadek

Sadek a tendu le bâton pour se faire battre...

Si vous pensiez que le clash entre Booba et Sadek allait se calmer progressivement, vous aviez tord. Booba ne lâche jamais ses cibles, et Sadek a l'air lui aussi d'être plutôt obstiné et semble ne rien vouloir lâcher. Pourtant, le compte Twitter de Booba a été suspendu il y a quelques jours, mais Kopp a vite fait son retour pour recommencer à attaquer tous ses rivaux. Et évidemment, Sadek est en première ligne, puisque c'est lui le plus virulent sur ces dernières semaines.

Booba a donc saisi l'occasion de lui balancer un gros tacle, qui pourrait bien faire assez mal cette fois. En effet, on se rappelle que le conflit entre Booba et Sadek avait au début commencé au sujet des influenceurs. Kopp en était alors proche, Sadek les dénonçait, et Booba lui répondait qu'il était hypocrite car lui aussi essayait de vendre des choses à sa communauté. Cette fois, c'est toujours pareil, avec Booba qui vient de "mettre à jour" un des business de Sadek, à propos de la cryptomonnaie.

.@KrysSocialMedia laisse le respirer il a vendu 200 albums il est complètement à sec il a toujours été influenceur. Demande lui de nous montrer chez lui 🤣 https://t.co/d9UeRuzG7N pic.twitter.com/0Enk22jrnH — Booba (@booba) February 1, 2024

En effet, Sadek a lancé un podcast dans lequel il parle apparemment de Crypto, donne des conseils en investissement, invite des "spécialistes" à en parler. Internet n'allait évidemment pas le rater, et Booba a d'ailleurs répondu à un tweet accusatoire envers Sadek : "laisse le respirer il a vendu 200 albums il est complètement à sec il a toujours été influenceur. Demande lui de nous montrer chez lui", termine le Duc en rigolant. Décidément, entre Booba qui fait condamner les influenceurs pour ouvrir une "agence de talents" quelques jours plus tard, et Sadek qui les critique pour ensuite faire sa propre émission de crypto, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre.