Hamza : quand il fait preuve d’autodérision sur sa taille

Honoré du Q d'or du rappeur de l'année, il fait une remarque hilarante sur le micro présent en plateau.

Ce lundi, l'heure était aux récompenses sur TMC avec la 5e édition des "Q d'or". Une cérémonie qui récompense "les femmes et les hommes qui ont marqué l’année" en 2023. Honoré du Q d'or du rap, Hamza était présent sur le plateau de Quotidien pour recevoir son prix. Le rappeur de l'année de l'émission présentée par Yann Barthès déboule alors sur la scène, blaguant d'entrée de jeu sur sa taille.

Ce n'est un secret pour personne. Hamza n'est pas très grand en taille mais son talent est indéniable. Son influence, son rap, sa prestance, Quotidien a donc choisi de le récompenser pour cette incroyable année et à son arrivée, il lâche : "Déjà pour commencer je suis content, le micro est réglé à ma taille pour une fois". Une vanne très bien amenée et pleine d'autodérision pour celui qui a l'habitude d'être la cible des réseaux sociaux. Entre montages et punchlines, les internautes ne manquent jamais d'inspiration concernant Hamza, comme lorsque sa prestation chez Colors se transformait en boîte à chaussures.

Sur le plateau, Hamza poursuit se disant "très honoré de recevoir le prix du rappeur de l'année". En 2023, avec "Sincèrement", le rappeur belge crée la folie en explosant les compteurs. Il se classe même à la deuxième position des albums les plus vendus en France avec plus de 183 000 exemplaires. Devant lui, on retrouve Werenoi avec "Carré", qui a lui écoulé plus de 196 000 exemplaires.