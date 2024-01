2Pac bat un énorme record sur Spotify avec "All Eyez On Me"

Son projet le plus emblématique.

Même 28 ans après sa mort, Tupac continue d'être vu comme un des "GOAT" de l'histoire du rap par tous les fans de cette musique. Son charisme, son insolence, son discours politique, son talent et son attitude gangsta ont fait de lui une sorte d'icône éternelle du game, dont la mémoire est célébrée, et surtout, dont les musiques continuent à être écoutées. On a même eu il y a quelques semaines une information à propos d'un nouvel album posthume, qui pourrait bien finir par arriver.

Mais c'est avec un de ses propres véritables albums que Tupac est encore en train de marquer l'histoire. En 1996, peu de temps avant sa mort, le rappeur sort u de sprojets les plus marquants de l'histoire de cette musique, "All Eyez On Me", un véritable classique toujours pas démodé aujourd'hui. La preuve, le projet vient d'atteindre les 3 milliards de stream sur Spotify, un bel exploit quand on sait comment il est difficile d'atteindre cette barre, d'autant plus quand l'artiste en question est mort depuis presque 30 ans.

Tupac's All Eyez On Me just became the first album from 1996 to reach 3 billion streams on Spotify.



No other album from 1996 has even reached 2 billion. pic.twitter.com/EasQlkGwbD — 2Pac Charts (@2PacCharts) January 29, 2024

Quand on compare les chiffres avec ceux des albums de Nas, Jay-Z ou encore des Fugees, tous sortis eux aussi en 1996, on voit bien que Tupac est un rappeur à part dans le coeur du public. En même temps, on ne peut que comprendre l'engouement autour de cet album, qui contient de vraies pépites niveau instru West Coast, comme "Can't C Me", avec George Clinton pour les refrains et les ponts. On peut le dire, en 2024, tous les yeux sont encore braqués sur 2Pac !