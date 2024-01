Kofs sur Alonzo: "Il m’a apporté artistiquement et ça m’a aidé à remplir le frigo"

Invité sur Generations, il évoque sa relation avec l'un des piliers du rap marseillais.

Presqu'un an après la sortie de "Matrixé", Kofs était de retour le 19 janvier dernier avec "Après Minuit". Un nouvel album de quatorze titres où le rappeur de Marseille s'illustre totalement en solo. Lui qui a aussi un pied dans le cinéma avec "Banlieusards 2" ou encore "Bac Nord", il dévoile en parallèle une série du même nom sur Youtube, réalisé par Faued Nabba. En pleine promotion de ce quatrième disque, Kofs était de passage à Generations. Il était l'invité de l'émission "My G", présentée par Jefferson.

Fervant supporter du rap français, le rappeur confie notre animateur qu'il n'écoute pas de rap américain. "Je respecte beaucoup plus le rap français que le rap américain, avoue-t-il. Je respecte les carrières mais le rap français a tellement a donné et nous a tellement donné que pour moi c’est dur de faire mieux".

Alors qu'il mentionne l'impact de Kamelancien, Alibi Montana et Salif, pour qui il voue une grande admiration, Kofs cite aussi le nom d'Alonzo. S'il est l'un des piliers du rap français, pour Kofs, il représente bien plus. "Alonzo c’est mon frérot, ça va au-delà de la musique, confie-t-il. Quand tu fais du bien à quelqu’un dans sa carrière, indirectement tu lui fais du bien humainement".

Il notifie alors le soutien que l'interprète de "Traficante" lui a apporté à ses débuts. "Quand je commence à sortir mes premiers titres et mes premiers clips sérieusement, dans toutes ses interviews il parlait de moi". Il poursuit : "C'était dingue. À l’époque, il ne partageait personne. Moi, il me partageait en fil d’actualité directement". En 2020, Kofs invite Alonzo sur "Tout s'achète", extait de son deuxième album "Santé & Bonheur". "Ce morceau-là marche très bien donc je récolte un peu de SACEM. Merci Alonzo. On est un peu plus connu. Merci Alonzo. Donc on est invité dans d’autres projets. Merci Alonzo". Il conclut : "Il m’a apporté artistiquement et ça m’a aidé à remplir le frigo."

L'interview de Kofs par Jefferson dans "My G" est disponible en intégralité ci-dessous.