Koba Lad-Zola : les chiffres fous de "Frères ennemis"

Avec le rap français, on commence à avoir l'habitude des gros démarrages. L'album très attendu de Koba LaD et Zola, "Frères Ennemis", sorti ce vendredi 26 janvier, confirme la grosse attente du projet avec un super démarrage et des chiffres impressionnants.

Selon VentesRap, le projet cumulerait plus de 2,492,430 de streams en 24 heures, ce qui est tout simplement énorme. Le projet confirme donc la grosse attente que les fans du rap français placent en lui. Et le chiffre doit sûrement être plus conséquent si l'on compte toutes les plateformes de streaming.

📈 « Frères Ennemis » de Koba LaD & Zola cumule 2,49M de streams en 24h sur Spotify France ! pic.twitter.com/tfwHGDpqBz — Ventes Rap (@VentesFRap) January 27, 2024

Un album commun entre les deux rappeurs n'était même pas imaginable il y a quelques années, car les deux hommes du 91 étaient en brouille, sans grande raison précise. Mais la donne a changé quand, au décès de la mère de Zola, ce dernier a reçu des messages de soutien de la part de beaucoup de gens, notamment Koba LaD : "Je me suis dit : "Qu’est-ce qu’il me veut, lui ? C’est pas l’moment". Je reçois un gros pavé comme personne m’a écrit. J’ai pas répondu, j’ai liké et il a encore envoyé un message, encore et encore et encore. Ça m’a touché, après ça, on a pu s’asseoir autour d’une table et discuter. Il a fait un truc de bonhomme de ouf." L'annonce de l'album commun avait été faite en live, sur la scène du Zénith de Paris en novembre dernier.