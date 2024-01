Snoop Dogg donne des nouvelles de son album avec Dr. Dre

"Nous sommes en train de le terminer"

Ce jeudi 25 décembre, lors de l'émission All the Smoke avec Matt Barnes et Stephen Jackson, Snoop Dogg a révélé qu'il travaillait actuellement en studio avec son collaborateur de longue date Dr. Dre. Il a indiqué qu'ils préparaient quelque chose dont il espérait beaucoup : "Je suis en ce moment dans le laboratoire avec Dr. Dre. C'est Death Row/Aftermath. Nous sommes en train de le terminer, de mettre de l'ordre dans tout ça. C'est un perfectionniste", a-t-il déclaré.

Révélant les origines du projet, Tha Dogg a déclaré : "Le gars m'a appelé un jour il y a environ deux ans. Il m'a dit : 'Gars, viens ici, laisse-moi faire quelques chansons avec toi'. Il poursuit : "J'y suis allé et il m'a dit : 'Gars, laisse-moi faire ton album'. Et je lui réponds : 'D'accord, allons-y !' On y va, on fait quelques chansons. Il m'a répondu : "J'ai besoin de deux jours de plus". J'ai reçu cet appel environ 85 fois. Ce gars a toujours besoin de deux jours supplémentaires."

Snoop a ensuite qualifié le matériel enregistré pour l'album de "magistral" et a félicité Dre d'utiliser sa voix "comme un instrument". Snoop Dogg a annoncé l'album depuis plus d'un an et a précédemment révélé qu'il s'intitulerait "Missionary", bien qu'il ne soit pas clair si c'est toujours le nom du projet.

Le nom de l’album est un clin d'œil à son premier album de 1993, "Doggystyl"e, également produit par Dr. Dre et qui a fêté son 30e anniversaire l'année dernière. On a hâte du projet commun.