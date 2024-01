50 Cent s’exprime sur sa perte de poids

Le rappeur se prépare pour son "Final Lap Tour".

50 Cent a impressionné son public il y a quelques jours. Le rappeur américain a partagé plusieurs photos de lui sur les réseaux sociaux, dévoilant une silhouette affinnée aux internautes. Une perte de poids qui interroge dans les commentaires. Si certains sont ravis de voir l'artiste maintenir sa forme, d'autres se demandent comment il a fait. Dans une vidéo, 50 Cent répond justement aux fans mitigés.

"J'étais à la salle de sport, je travaillais, mec. Et ils disent que c'est Ozempic ?" Ce médicament est un antidiabétique qui peut entraîner une perte de poids. Mais 50 Cent l'assure : "Je courais, je courais, je faisais ce que j'avais à faire !" Le rappeur a perdu près de 18 kilos, en passant d'environ 114 kilos à 96 kilos. Une vraie transformation physique que l'interprète de "Many Men" n'a pas fait au hasard. À presque cinquante ans, il entretient son corps afin de pouvoir remonter sur scène le plus en forme possible.

Car en 2024, 50 Cent a visiblement beaucoup de projets dans la tête. Pour les réaliser, il se donne des objectifs. Dans une autre publication, il évoque sa pratique de l'abstinence, qui lui permet de "s'entraîner plus fort". "Je me sens bien, je pense que plus de gens devraient essayer", avoue-t-il. Il poursuit : "Ma nouvelle idée est si grande que je n'ai pas le temps d'être distrait, je pratique l'abstinence, j'ai médité et je me suis concentré sur mes objectifs. J'espère que cette nouvelle année vous aidera à passer au niveau supérieur".

Une tournée arrive à grand pas pour 50 Cent : "The Final Lap Tour". Seulement deux concerts à Houston et Phoenix sont prévus au mois de mars mais la suite ne devrait pas tarder à être annoncée.