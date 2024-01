SDM a été exclu des Victoires de la Musique

Il a été au bout de ses convictions.

Tout a commencé sur Twitter. Certains internautes se sont émus de ne pas pouvoir voter pour SDM et son titre "Bolide allemand" alors même qu'ils étaient nommés dans la catégorie Chanson originale des Victoires de la musique aux côtés de Clara Ysé avec "Douce", Pierre de Maere avec "Enfant de", Zaho de Zagazan avec "La symphonie des éclairs" et Louane avec "Secret". Les votes se sont ouverts ce mardi 23 janvier. Et là, stupeur, pas de SDM. Au fur et à mesure que la journée se déroulait, on a appris que le rappeur du 92 avait tout simplement été exclu des Victoires de la musique pour avoir refusé de chanter en direct durant la cérémonie alors que tous les artistes de cette catégorie soumise aux votes du public y sont normalement "obligés".