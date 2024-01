Zola aimerait faire un feat avec Aya Nakamura

Zola et Koba LaD sont actuellement en pleine tournée promotionnelle pour leur projet commun, "Aller sans retour", attendu pour ce vendredi 26 janvier. Interrogés dans l'émission "Le Code" par Mehdi Maizi sur ce qu'ils auraient envie de faire à l'avenir, Zola a répondu qu'il se verrait bien faire un featuring avec Aya Nakamura dans un mélange d'univers qui serait sans doute surprenant mais intéressant !

Le présentateur lui a en effet posé cette question :

"Il y a un an pile. Aya Nakamura était là et qui m’a dit : “Moi je kiffe Zola. J’aime bien ce qu’il fait. C’est cain-ri.” J’ai vu que toi tu avais partagé en story un post à elle . Est-ce qu’on peut avoir un jour un morceau Aya Zola ?"

Zola ne s'est pas défilé. Sans aller jusqu'à dire qu'il y avait des choses de prévues, il se laisse la possibilité de travailler avec l'interprète de "Djadja" si jamais l'envie et l'éventualité était possible.

"Si ça se fait, je pense que ça se fera naturellement. On est branché, on se follow. On s’est vu rapidement dans les couloirs 2,3 fois. Ça a l’air d’être une meuf cool, je pense qu’elle a captée mon délire. Si un jour, on se revoit et on est amené à parler de ça, pourquoi pas. Moi c’est "DOUDOU" de Aya que j’ai beaucoup écouté."