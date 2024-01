Shay analyse l’échec de son titre “DA”

Sorti en 2022, la rappeuse est aujourd'hui frustrée de l'accueil qu'a reçu ce single.

Shay est enfin de retour en 2024 avec son nouvel album : "Pourvu qu'il pleuve". Pour l'occasion, elle s'est entrenue avec Mehdi Maïzi sur le plateau de son émission "Le Code" sur Apple Music. Au cours de l'interview, elle évoque notamment son titre "DA" paru en avril 2022, qui s'est révélé être un échec commercial.

Car avant la sortie de ce troisième disque, c'est en 2022 que Shay fait son véritable comeback, deux ans après "Antidote". Elle dévoile le fameux "DA" en avril... mais le succès n'est pas au rendez-vous. "C'est relou, parce que... Ce n'est pas juste au niveau du public. Les gens avec qui tu travailles, le label... Ils s'attendent tous à ce que ce soit un gros succès alors que tous les artistes se construisent, avoue Shay. Même quand tu es arrivée et que tu as vendu des milliers d'albums, tu as toujours ce moment-là où tu vas sortir un single : il peut fonctionner, il peut ne pas fonctionner. Ce n'est pas ce qui est censé t'arrêter". La rappeuse belge poursuit : "Donc ouais, c'est relou. Après, c'est le métier. C'est comme ça. Je me dis que je préfère avoir ce problème-là que l'inverse, où les gens n'attendent rien de moi".

Aujourd'hui, "DA" comptabilise près de 5,4 millions de streams sur Spotify et 4,3 millions de vues sur Youtube pour le clip. Des chiffres pas très rassurants après le travail réalisé. "Ça me fout la rage. Un morceau comme "DA", c'était une proposition. Et c'est vrai que les gens ne l'ont pas comprise, explique-t-elle. Ils s'attendaient à autre chose. Ça, je peux le concevoir aussi, que les gens s'attendaient à autre chose. Ça faisait longtemps. T'as toujours entendu Shay dans un certain registre, elle vient avec une proposition, tu ne la valides pas". Elle évoque de la frustration, "l'impression d'avoir manqué un rendez-vous". "Quand je fais ma musique en studio, je la fais pour moi, pour les gens avec qui je suis en studio. Mais une fois que je la sors, c'est parce que j'ai envie de la partager avec le monde. Ce n'est pas juste une question de flop ou de réussite". Elle conclut : "T'as envie de faire plaisir et tu te dis : 'Ah merde, p*tain, on n'était pas sur la même longueur d'onde'".