Siboy aurait arrêté le rap

Il s'est éloigné de la scène musicale depuis 2019.

Dans un live Twitch avec le beatmaker Naskid, le producteur et topliner Heezy Lee a donné des nouvelles de Siboy. Malheureusement pour les fans, le rappeur de 32 ans aurait arrêté la musique pour de bon.

"Il a lâché. J'ai essayé, mais c'est mort. C'était mon artiste préféré, mais c'est mort les gars, je suis désolé. C'est un choix personnel, on ne peut pas juger " explique le toplineur de "Réseaux", très proche encore de Siboy.

Le rappeur né à Brazzaville, (République démocratique du Congo) s'est éloigné de la scène musicale et des réseaux sociaux depuis 2019 et son second album studio "Twapplife". Il avait retourné le rap français avec son premier projet "Special" en 2017, disque d'or 6 mois plus tard. On se souvient tous également de son tube "Mobali" avec Benash et Damso, single de diamant cumulant aujourd’hui plus de 90 millions de streams sur Spotify.

Après son dernier projet, il avait quitté le label de Booba, 92i, sans explication officielle. Certaines rumeurs évoquent la possibilité qu'il ait décidé de s'éloigner de l'industrie musicale et de retourner à une vie plus discrète, voire de quitter la France pour retrouver ses racines au Congo.