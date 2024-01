Maes : premiers indices sur album à venir

Le projet serait prêt à 90%.

En dehors de son clash très médiatique avec Booba, Maes ne chôme pas musicalement parlant. Le rappeur de 29 ans a récemment donné des nouvelles de son prochain projet qui s’intitulerait "La vie continue". Il serait prêt à 90 % !

Comme on peut le voir sur sa story Instagram, le rappeur de Sevran partage une capture d’écran de ses notes sur son téléphone avec 16 enregistrements audios, 5 feats et 16 maquettes de prêts. On aurait donc le droit à 16 titres dont 5 featurings, encore inconnus. De quoi faire saliver les fans encore un peu…

🚨🚨L’ALBUM DE MAES EST PRET A 90%🚨🚨 pic.twitter.com/cDMPHX0i9S — RefRap (@Refrap_) January 19, 2024 Il avait sorti son dernier album "Omerta" en mars 2023. Ce dernier comprenait 21 titres, dont des feats avec Niska, Gazo, Koba LaD, Morad, Gims et Kayna Samet. L’album est d’ailleurs disque de platine (100 000 ventes équivalentes) depuis décembre dernier. Le rappeur de 29 ans a déjà fait mieux dans sa carrière avec son album "Pure" sorti en novembre 2018 (double platine, 200 000 ventes équivalentes) et "Les derniers salopards" en janvier 2020 (triple platine, 300 000 ventes équivalentes). On verra si "La vie continue" en fera autant. 🚨 MAES annonce que son nouvel album est bientôt prêt !



« LA VIE CONTINUE ». 🔥 pic.twitter.com/C2GOws3Vbz — Midi/Minuit (@midiminuit__) January 19, 2024