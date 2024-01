6ix9ine de nouveau arrêté !

Il est accusé de violences conjugales.

On le sait depuis un moment déjà, 6ix9ine est un habitué des bad buzz et des bagarres. Ce n'est donc pas une grande surprise d'apprendre que Tekashi a à nouveau été arrêté par la police dominicaine, cette fois pour des faits de violences conjugales remontant au mois dernier. D'après les premiers éléments de l'enquête, la victime serait sa petite-amie Yailin la Mas Viral, rappeuse également.

Ce n'est pas la première fois que leur relation s'affiche devant la justice. En fin d'année dernière, Yailin avait elle-même été jugée pour "coups et blessures avec une arme mortelle", "entrave à la justice" et "dommages criminels à des biens d'une valeur de 1000$ ou plus". Heureusement pour elle, son producteur n'a pas hésité à payer sa caution pour lui éviter un passage en détention. Mais décidément, la relation entre les deux amoureux a l'air très conflictuelle...

Il s'agit de la deuxième arrestation de 6ix9ine en moins de 6 mois. En octobre dernier, le rappeur avait en effet été arrêté pour "coups et blessures" contre un producteur. Les autorités dominicaines lui avaient même ordonné de ne pas quitter le pays tant que toute cette affaire n'était pas réglée, ce qui ne semble pas encore être le cas. Bref, on espérait que Tekashi prenne la résolution d'éviter les problèmes en 2024, mais il semblerait qu'ils lui collent à la peau.