Zola explique comment il s'est réconcilié avec Koba LaD

L'album en commun le plus inattendu de l'année !

Les clashs sont assez fréquents dans le rap français, surtout ces dernières années, pendant lesquelles ils se sont multipliés sous l'impulsion de Booba qui a déclenché beaucoup de conflits. Mais il y a une chose qui, à l'inverse, est extrêmement rare dans le game : ce sont les réconciliations. Histoires d'égo, pression du quartier, insultes qui sont allées trop loin pour pardonner, tout ça fait qu'on voit rarement deux ex-rivaux du rap faire la paix, comme l'ont annoncé récemment Zola et Koba LaD, tous les deux rappeurs d'Evry.

Ils sont même allés plus loin qu'une simple réconciliation, puisque les deux rappeurs ont décidé de sortir un album commun. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Zola semble répondre aux questions d'un fan, et explique comment a eu lieu cette réconciliation si inattendue. Il dévoile notamment qu'au moment du décès de sa mère, il a reçu des messages de soutien de la part de plein de gens, notamment Koba LaD : "Je me suis dit : « Qu’est-ce qu’il me veut lui ? C’est pas l’moment » Je reçois un gros pavé comme personne m’a écrit. J’ai pas répondu j’ai liké et il a encore envoyé un message, encore et encore et encore. Ça m’a touché, après ça on a pu s’asseoir autour d’une table et discuter. Il a fait un truc de bonhomme de ouf".

C'est donc visiblement Koba qui a fait le premier pas, chose à laquelle personne ne s'attendait au vu de son ancienne rivalité avec Zola. Et visiblement il a bien fait, puisque les deux collègues rappeurs sont désormais devenus potes, et semblent vivre leur meilleure vie si on en croit leurs stories. Et surtout, ils s'apprêtent à nous dévoiler un gros projet avec leur album commun, qui pourrait bien les faire grimper encore un peu plus dans la hiérarchie du Rap FR !