Krisy publie "Euphoria", une histoire d'émotions

L'artiste belge dévoile (enfin) son premier album, se laissant guider par une euphorie lui faisant vivre mille et un rebondissements.

Il lui aura fallu cinq ans afin de dévoiler son premier album. Le 6 octobre 2023, Krisy a publié "Euphoria". Un disque attendu par les fans du rappeur et producteur depuis 2018 et qu’il révèle enfin aux yeux de tous. Artiste belge aux multiples talents, il est partout et nulle part à la fois. Connu sous le pseudonyme de De La Fuentes quand il signe et mixe les productions d’autres rappeurs comme Damso et Shay, il n’est pourtant pas à son coup d’essai en matière de rap. Il est même invité à deux reprises sur la chaîne berlinoise "COLORS" avec "Julio & sa Gogo Danseuse" en 2017 et "Bounce" en 2020.

Si Krisy a attendu autant de temps afin de publier "Euphoria", c’est justement à cause ou grâce à cette euphorie. Lucas Désirée pour Views parle de ce sentiment comme "quelque chose d’illusoire (…) qui empêche de garder les pieds sur terre". Dans cet album qui s'accompagne aussi d'une bande-dessinée éponyme, c'est une histoire que l'artiste raconte au public, où est abordée des thématiques telles que l'amour, la trahison, la solitude, l'argent. "Avant de vouloir de l'aide, n'oublie pas que tu es la première personne qui peut t'aider en cherchant qui tu es", peut-on lire sur la quatrième de couverture. Une histoire qui parle et s'adresse finalement à tous. Une quête de liberté en 17 morceaux, bercée par des conversations entre les protagonistes, plongeant ainsi l'auditeur dans un véritable film auditif à la recherche du bonheur.

Se faire avoir par l'euphorie

Il s'agit avant tout de l'histoire de Krisy, un jeune artiste déterminé à faire de la musique comme il l'entend, mais déstabilisé par son ami César, qui persiste à le faire changer de direction. Dès l'introduction, "Euphorie", l'intrigue se dessine : "Garde les pieds sur terre / Faut pas que tu te perdes / Gardes les idées claires". Et le premier obstacle apparaît pour Krisy : César. Alors qu'il est guidé par l'amour et les émotions, ce dernier lui imagine un personnage bien loin de l'image qu'il veut renvoyer. "Montrer ses émotions, ce n'est pas accrocheur, crois-moi", lance-t-il à l'artiste. Il s'agit pourtant de la principale source d'inspiration de Krisy.

En remise en question permanente, il est tantôt romantique et sensuel dans "Lucy & Les Chanteurs Pour Dames" aux côtés de Marc Lavoine et "Sensuellement vôtre", tantôt sensible et meurtri dans "Coeur Vide". Il est en quête de réponses dans le doux et mélodieux "À la recheche du bonheur" et commet aussi des erreurs et les admet dans "Trop Tard" et "Crois en Moi" en featuring avec Lous & The Yakuzas. "J’suis pas fragile mais franc quand il s’agit d’une vie", déverse-t-il dans "Au revoir, Lucy". Car cette quête de liberté aussi bien artistique que dans la vie passe forcément par la mise à plat de ses émotions. Alors quand son égo lui monte à la tête dans "Tu Sais" avec Alpha Wann ou "Bounce", il se retrouve "Seul" et ne peut finalement compter que sur Dieu dans "God Save My Life".

Car si les émotions sont un moteur, on peut aussi se faire avoir par l'euphorie. "J'ai appris, j'recommence et je fais de mon mieux", dit Krisy dans "Sisyphe", dernier titre du projet. Il clôture sa longue aventure émotionnelle et son cheminement périlleux entre ses différents sentiments afin de savoir qui il est vraiment et ce qu'il veut vraiment. Une véritable bataille avec la vie, que le rappeur belge conclut : "Si tu t'reconnais dans mon histoire, c'est qu'tu t'es d'jà fait avoir par ton euphoria."