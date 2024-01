NLE Choppa défend Drake après les critiques de Yasiin Bey

"Il ne sait pas de quoi il parle !"

C'est une prise de parole qui fait débat. Invité sur le podcast The Cutting Room Floor, Yasiin Bey a pris le temps de donner son avis sur Drake. Selon lui, la musique du rappeur canadien se rapproche plus de la pop que du hip-hop. Plus fort encore, celui qu'on appelait avant Mos Def affirme que la musique de Drake est "compatible avec le shopping", expliquant que ça ne l'étonnerait pas de l'entendre en "faisant ses courses à Target". Une déclaration qui fait fortement réagir le public de Drake sur les réseaux sociaux, mais qui fait aussi débat dans l'industrie. C'est le cas de NLE Choppa, qui s'est empressé de le défendre sur Instagram, en commentaire d'une publication de DJ Akademiks reprenant l'extrait de cette fameuse interview polémique de Yasiin Bey.

"Ils détestent tellement [Drake] que c'est ridicule. Son catalogue est plus que respectable. [...] Il ne sait pas de quoi il parle !"

De son côté, Drake n'a toujours pas répondu à Yasiin Bey. Le connaissant, il ne devrait pas rentrer frontalement dans le clash mais plutôt y glisser une subtile référence lors de l'une de ses prochaines prises de parole, peut-être sur un nouveau morceau. C'est en tout cas la technique qu'il avait utilisé lors de sa récente prise de bec avec Metro Boomin. Nouveau diss en tout cas contre Drake, qui peut rajouter Yasiin Bey sur sa liste de rappeurs qui ont quelque chose contre lui...