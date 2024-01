Travis Scott : vers un nouvel album ?

En pleine tournée pour son dernier album "Utopia", le rappeur enregistre en studio avant chaque concert.

Après la sortie de très acclamé "Astroworld" en 2018, Travis Scott était de retour l'année dernière le très attendu "Utopia". Si son troisième album fût son plus gros succès, certifié disque de platine en France et quatre fois disque de platine aux États-Unis, le rappeur réalise avec ce dernier une véritable oeuvre cinématographie qui met en images "UTOPIA" dans "un voyage surréaliste et psychédélique, réunissant un collectif de cinéastes visionnaires du monde entier". Depuis le 11 octobre, il parcourt le Canada et les États-Unis à l'occasion de "Circus Maximus Tour". Alors qu'il sera sur la scène du Fiserv Forum à Milwaukee dans le Wisconsin le 17 janvier, Travis Scott serait en train de préparer de quelque chose...

En concert à Boston le 12 janvier dernier, l'interprète de "I KNOW ?" a partagé une story en direct d'un studio d'enregistrement. "Boston, j'essaie d'enregistrer là-bas", écrit-il, avant de préciser qu'il enregistre avec chaque concert de sa tournée. Il n'en fallait pas moins pour ses fans d'imaginer que Travis Scott est actuellement en train de travailler sur un nouvel album.

https://twitter.com/tervisscoot/status/1745986233782690052/photo/2

"Imaginez un album où chaque chanson représente la ville dans laquelle elle a été réalisée lors de la tournée", lance alors un internaute. Travis Scott en personne réagit alors à cette hypothèse, la confirmant d'un tweet sur X (anciennement Twitter) : "Tu es dans mon cerveau ou quoi ?" Si l'on en croit cette hypothèse, le rappeur originaire du Texas aurait donc enregistré un morceau avant chaque date de sa tournée. Alors qu'elle doit prendre fin le 5 février prochain à Louisville dans le Kentucky, Travis Scott devrait donc s'en tirer avec une trentaine de nouveaux titres, soit assez pour réaliser son cinquième album. Affaire à suivre.

https://twitter.com/trvisXX/status/1746641494448976223