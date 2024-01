Young Buck ne comprend pas pourquoi 50 Cent lui en veut autant

On a bien une petite idée pourtant...

Ça n'est un secret pour personne : l'aventure G-Unit est terminée depuis bien longtemps. D'ailleurs, le collectif n'a fait que décliner après le départ de The Game et son clash avec 50 Cent. Depuis, le boss du label G-Unit Records s'est embrouillé avec quasiment tous les anciens membres du groupe, à commencer par Lloyd Banks et également Young Buck. Le clash avec Buck a d'ailleurs pris une drôle de tournure, lorsque Fifty s'est mis à insinuer que Buck couchait avec des femmes transgenre, et que ce dernier a accusé Fifty d'avoir causé sa faillite personnelle.

En interview avec Steve-O, le célèbre cascadeur de Jackass, Young Buck regrette un peu la tournure qu'ont pris les événements, parlant même d'une vraie incompréhension : "Je ne sais pas ce que j'ai fait à ce gars pour qu'il veuille me voir en incapacité de nourrir mes enfants. [...] Fifty, c'est une chose, mais je ne souhaiterai jamais le voir mort ou le voir incapable de nourrir sa famille. Oui, on a eu nos malentendus, mais je n'appellerai même pas ça un beef", a affirmé le rappeur.

Il enchaîne en regrettant toutes les choses dites par 50 Cent pour le discréditer, certaines étant des mensonges selon lui, et s'étonne un peu de la violence du bail : "Je me dis juste, genre 'c'est bon mec, t'es riche. Tu continues à faire tes trucs. J'adore ta série Power, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi tu me fais ça? Mec, on était des frères avant. Je t'ai toujours vu comme mon grand frère. Oui, j'ai fait des erreurs mais je n'ai jamais rien fait pour t'enlever le pain de la bouche'. Voir comment il est agressif avec moi me fait me demander : 'Merde, tu essaies de me 'Ja Rule' moi aussi?'".

Il ne mentionne toutefois pas les deux principaux reproches que lui fait 50 Cent, à savoir : Young Buck lui devrait de l'argent, et il aurait manqué de loyauté, en parlant mal de lui dans son dos. Si c'est avéré, malheureusement, Buck devra encore subir les foudres du patron du G-Unit pendant encore un bout de temps, car comme Booba, Fifty semble avoir la rancune tenace, et beaucoup de temps libre...