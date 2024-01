Aya Nakamura fait le teasing d’un nouveau titre

Une exclusivité aux sonorités zouk !

Après une année 2023 couronnée de succès, Aya Nakamura est déjà prête pour 2024. La chanteuse française qui dévoilait "DNK" en janvier dernier a été élue "Femme de l'année" par le magazine GQ et semble déterminée pour conserver son titre. Sur les réseaux sociaux, elle titille son public en partageant un extrait bien caché d'un titre inédit.

Alors qu'elle fera prochainement partie du jury de la saison 3 de "Nouvelle École" sur Netflix, Aya Nakamura n'oublie pas sa principale occupation : la musique. Avec "DNK" l'année précédente, elle a été couverte de succès et son album certifié disque de platine. En story Instagram, l'interprète de "Copines" s'est récemment amusée à teaser un morceau exclusif. Pour montrer sa nouvelle coiffure à ses abonnées, l'artiste se prend alors en vidéo dans son miroir, arborant le maillot du Real Madrid. En fond, la musique est furtive et quelques extraits nous donnent le ton. Il s'agit bien d'un titre inédit, aux airs de zouk. Il faut dire qu'Aya Nakamura n'a jamais caché son appétence pour ce genre musical.

En interview pour GQ, alors qu'elle confiait ne pas croire au succès de son hit "Pookie", la chanteuse explique alors sa surprise : "De base, ce n'est même pas mon style, avec mes copines on l'écoutait mais ce n'est pas notre came, on n'écoute pas ça nous, on n'écoute que le zouk". Si les paroles ne sont pas perceptibles, sur les réseaux sociaux, les internautes sont ravis : "Ouhh, ça a l'air bien, j'adore !", peut-on lire. Ou encore : "Très zouk, on apprécie déjà". Reste à savoir désormais quand est-ce qu'Aya Nakamura choisira de dévoiler tout ça.