PLK : la "Chambre 140" est une nouvelle mixtape

Un nouveau projet qui se dévoilera en 3 parties dès le 19 janvier prochain.

Ça y est, la chambre 140 ouvre enfin ses portes. Il y a quelques semaines d'attente, PLK surprenait son public avec un lien redirigeant vers un site énigmatique : "La porte de la chambre 140 est fermée. Veuillez contacter la réception", pouvait-on lire. Ce mardi 9 janvier, PLK a dévoilé le mystère que refermait cette mystérieuse porte : une nouvelle mixtape. Alors qu'il régalait ses fans en 2023 avec "2069", un projet créé de toute pièce avec ses fans, le rappeur parisien surprend de nouveau son public avec "Chambre 140". Une sortie qui réserve de belles surprises. Dans un teaser, PLK nous révèle ce qu'il se cache derrière cette porte.

Réalisé par ARGO, la vidéo nous emmène avec PLK, en direction de cette "Chambre 140". Alors qu'il ouvre la porte, l'interprète de "Dis-moi oui" s'installe sur le lit, écouteurs dans les oreilles et la pièce se met alors à se transformer à mesure que les années remontent, retraçant la carrière de PLK jusqu'à rendre hommage à sa ville, Clamart, avec le numéro de la porte. Et surprise : la "Chambre 140" est une mixtape en trois parties et l'aventure commence dès le 19 janvier. Une deuxième partie sera ensuite dévoilée le 26 janvier, pour enfin se clôturer le 2 février prochain.

PLK ne chôme pas en 2024. Après la sortie de "Chambre 140", le rappeur prendra la route à partir du 22 février pour une tournée. Il passera par Lille, Bruxelles, Toulouse, Montpellier, Bordeaux ainsi que par Paris trois fois à l'Accor Arena. Il sera également sur la scène du Zénith de Dijon, de Clermont-Ferrand et de Strasbourg, ainsi qu'au Dôme de Marseille. Il clôturera sa tournée le 14 avril à Nice.