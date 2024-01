21 Savage annonce un biopic sur sa vie

Et un album qui va avec !

Rares sont les rappeurs ayant eu droit à leur biopic, mais 21 Savage va pourtant bientôt avoir le sien. Comme annoncé sur ses réseaux sociaux, le rappeur de 31 ans sortira cet été un film retraçant son parcours. Ce film reviendra sur les moments forts de sa vie, de son arrivée aux Etats-Unis après une enfance passée en Angleterre jusqu'à l'immense succès qu'il connaît aujourd'hui, en passant par ses galères judiciaires. C'est en tout cas ce que laisse entendre la toute première bande annonce, qui se termine sur un échange entre le rappeur et son grand ami Metro Boomin, trouvant ensemble son nom d'artiste, "21 Savage".

Dans ces premières images, on apprend au passage que la version jeune de 21 sera interprété par Caleb McLaughlin, connu pour son rôle dans la série "Strangers Things". Le 21 d'aujourd'hui sera quant à lui interprété par Donald Glover aka Childish Gambino. Intitulé "American Dream : The 21 Savage Story", ce film sortira le 4 juillet 2024. En revanche, on ne sait pas pour l'instant s'il sera disponible au cinéma ou sur une plateforme de streaming.

Et ce n'est pas tout. Pour accompagner ce film et nous faire patienter avant sa diffusion, 21 Savage sortira ce vendredi 12 janvier un tout nouvel album, lui aussi intitulé "American Dream". On devrait probablement y retrouver le morceau inédit utilisé dans la bande-annonce. Bref, une bonne nouvelle de plus pour 21 Savage, qui cassait déjà tout l'année dernière avec "Her Loss", son album commun avec Drake. Vivement cet été !