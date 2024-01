Larry dévoile la tracklist de "NCE partie 1"

C'est l'heure du retour pour Larry.

Une ascension fulgurante, grâce à une série de frestyle très énervés, et quelques gros bangers sortis au bon moment, deux projets, et depuis, presque plus rien. Il a bien sorti quelques singles régulièrement, mais Larry semblait être un peu en retrait du rap game, alors qu'il venait d'exploser. On attendait d'ailleurs un projet pour 2023, mais c'est finalement en 2024 qu'on pourra écouter ce nouvel album de Larry, son premier depuis 2021.

Un projet dont on connait déjà le nom, puisqu'il s'appellera "NCE". On sait aussi que ce projet sera découpé en deux parties, grâce à un tweet récent du rappeur, dans lequel il parle de "NCE partie 1", ce qui suppose l'existence d'une partie 2. L'album sortira le 26 janvier 2024, et Larry vient d'en révéler la tracklist sur Twitter. Une première partie assez "courte", qui comportera 9 titres. Pour le moment, on n'a vu que deux noms en featuring, mais pas n'importe lesquels : celui de Sofiane, et celui de Stavo.

« NCE » partie 1 - 26/01 🎧💆🏻

Merci à toutes les personnes qui ont contribué à la création @Fianso @stavo_tvx pic.twitter.com/t6cWacVkKT — Lawy (@Larrysogood_) January 8, 2024

Les deux noms, plus la mélodie du teaser dévoilé par Larry, nous laissent penser que l'ambiance du projet s'annonce plutôt sombre, avec des morceaux orientés kickage, et ça tombe bien, c'est une des spécialités de Larry. On a d'ailleurs hâte de voir ce que donnera le feat avec Fianso, toujours un événement, avec un rappeur qui ne néglige jamais le boulot lorsqu'on l'invite. Une chose est sûre, le rappeur de Strasbourg s'apprête à faire du bruit avec ce projet sorti en tout début d'année, on a hâte de voir s'il va réussir à revenir au top de la hype.