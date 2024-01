DJ Quick sur son album "Onde 2 Choc" : "J'ai voulu qu'il y en ait pour tout le monde"

Dévoilé le 8 décembre dernier, on retrouve Joé Dwèt Filé, Franglais mais aussi Venuss, Couli B et Fresh.

Pendant plusieurs années, DJ Quick était à l'antenne sur Generations avec son émission : "Onde 2 Choc". Le 8 décembre dernier, l'artiste français rend hommage à ses années sur la "Hip-hop soul Radio" avec une compilation éponyme. Dix morceaux, dix artistes différents, DJ Quick fait honneur à toutes les générations, entre Venuss, Franglish, Couli B, Fresh, Hornet La Frappe ou encore Joé Dwèt Filé. Il était l'invité de l'émission "My G" présenté par Jefferson pour l'occasion.

"Je voulais mélanger les artistes de la nouvelle génération et l'ancienne génération, avoue DJ Quick. Je voulais donner la chance aux artistes prometteurs, aux artistes en devenir". Avec "Onde 2 Choc", le DJ français ne mélange pas que les générations. Il apporte également différentes voix, différents univers. Une façon pour lui d'élargir son public. "J'ai voulu qu'il y en ait pour tout le monde, apporter une couleur, poursuit-il. Il y a des personnes qui n'aiment pas forcément le rap hardcore, mais qui peuvent se retrouver dans un son de Joé Dwèt Filé ou Franglish".

DJ Quick ne se ferme aucune porte pour le choix de ses artistes : "Je suis toujours à l'affût sur mes réseaux, je regarde qui fait quoi, qui est qui. Si je vois que ça rentre dans mon univers ou ce que je veux, il n'y a pas de problème, moi je prends ton contact et viens on fait un son". Il conclut : "On est là pour faire de la musique, viens on fait de la musique ! "

L'interview de DJ Quick par Jefferson est disponible en intégralité ci-dessous.