Rihanna bat des records de streaming

Elle n'a pourtant sorti aucun album depuis 2016 !

Après huit ans sans sortir d'album, Rihanna bat quand même des records. C'était en 2016 qu'elle sortait "ANTI" et depuis, ses fans attendent avec impatience le retour de la chanteuse américaine. En 2023, elle a de nombreuses fois affolé le compteurs, à commencer par sa prestation au Superbowl, où l'on compte 640% d'augmentation des streams aux USA au moment de son passage. Alors qu'elle accouche de son deuxième enfant en août, elle réalise un nouveau record en devenant la première femme à avoir 10 chansons avec plus d'un milliard de streams sur Spotify. Et alors que 2024 vient de commencer, Rihanna n'a pas fini de faire parler d'elle.

D'après FrenchRapUS, Rihanna a enregistré "la seconde plus gande année dans l'histoire du streaming pour une femme", avec pas moins de 10 milliards d'écoutes. Une véritable performance pour l'interprète de "We Found Love", qui faisait récemment appel à A$AP Rocky pour la promotion d'un nouveau produit de sa marque Fenty Skin. Sans sortir aucun album, cette année 2023 aura été plus que réussite pour Rihanna. Elle se place derrière Taylor Swift avec plus de 26 milliards de streams.

Des records qui continuent de faire trépigner son public d'impatience, alors que des rumeurs courent sur un éventuel retour. Si Nicki Minaj a teasé un possible featuring, d'après The Daily Mail, Rihanna aurait récemment signé un deal à près de 39 millions de dollars avec Live Nation. Un contrat qui contiendrait une énorme tournée ainsi que deux albums.