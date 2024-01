Hamza, Ninho, Werenoi : les 10 albums les plus vendus en France en 2023

Le rap français domine encore !

L'année 2023 a de nouveau été une année très fructueuse pour le rap français. Genre le plus écouté en France, il mène la danse dans de nombreux classements, notamment celui des albums les plus vendus en 2023. Alors qu'il dévoilait précédemment les dix morceaux les plus écoutés durant le Nouvel An, le média Ventes Rap présente aujourd'hui le Top 10 des meilleurs ventes de projets en Hexagone pour l'année 2023.

À la première place du podium, c'est Werenoi que l'on retrouve. Véritable révélation de cette année, le rappeur a tout donné et son travail a porté ses fruits. Son premier album "Carré" sorti en mars était dans toutes les oreilles et s'est vendu à 196 375 exemplaires. Mention spéciale à "Laboratoire" qui tourne encore en boucle à Generations. En deuxième position, c'est le boss de la Belgique : Hamza. L'artiste déjà bien installé dans le rap game a bluffé tout le monde en 2023 avec "Sincèrement". Un troisième album très réussi, à l'univers parfaitement maîtrisé. Un beau successeur à "140 BPM 2" sorti en 2021, qui a réalisé 183 141 ventes.

C'est Ninho qui ferme ensuite le podium avec l'excellent "NI". Un quatrième album qui lui fait raffler de nombreuses certifications avec 177 922 ventes, grâce notamment à son casting XXL, entre Lil Baby, Central Cee et Omah Lay et Ayra Starr. Derrière ces trois rappeurs, on retrouve également Tiakola qui continue de faire vibrer tout le monde avec "Mélo", SDM avec "Liens du 100", Jul, Djadja & Dinaz ou encore Gazo. Parmi ce beau monde se sont glissés tout de même Les Enfoirés et Florent Pagny.