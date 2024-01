Zola et Koba LaD dévoilent une exclu de leur album commun

Les deux rappeurs font monter la pression !

C'est une annonce assez surprenante pour certains, mais Koba LaD et Zola dévoileront bientôt leur projet en commun. Les anciens ennemis seront donc réunis le 26 janvier sur "Frères Ennemis", dont un premier single a déjà été publié : "Aller sans retour". Et alors que la date approche à grand pas, les deux rappeurs poursuivent la promotion de cet album. Sur les réseaux sociaux, ils révèlent une exclusivité à son public. Un extrait d'un nouveau morceau : "Amiri Jeans".

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on découvre alors Zola et Koba LaD en train de s'ambiancer sur la deuxième piste de "Frères ennemies". Un titre qui s'annonce bien sale et qui ravit les fans dans les commentaires. "C'est du lourd", peut-on lire. Ou encore : "La dinguerie, j'ai trop hâte !" Gazo a lui aussi réagit à cette exclusivité : "J'aime trop", publie-t-il. Aucune date n'a pour l'instant été annoncée pour ce nouveau morceau, mais la hype est déjà bien présente.

Alors qu'ils étaient rivaux, les deux rappeurs se sont réconciliés et sont prêts à sortir du lourd. "C’est ça aussi le rap français. Il y a des guerres, mais aujourd’hui c’est l’union. Et préparez-vous parce que ça va être chaud", avouait Zola fin décembre. Il conclut : "Donc moi, je vais quitter cette terre comme ça, alors que je peux faire le projet de l’année avec le gars qui voulait me finir ? Vous êtes des oufs. On va marquer notre époque. On a fait l’album en deux semaines à Barcelone avec Koba LaD. Mais croyez-moi, no skip."