Kofs annonce une série pour accompagner la sortie de son prochain album

Le premier épisode sort ce vendredi 5 janvier.

Le nouvel album de Kofs, "Après minuit" est prévu pour le 19 janvier. Plus que quelques jours à patienter donc pour le rappeur marseillais qui ne compte pas rester inactif pour autant. En effet, il vient d'annoncer également la publication d'une série pour accompagner son projet musical. Et cette fois, on n'aura pas beaucoup à attendre puisqu'elle sera disponible dès le 5 janvier sur YouTube.

Kofs est finalement autant acteur que rappeur. Récemment, on a pu le voir dans "Banlieusards 2" ou encore la série Netflix d'Olivier Marchal "Pax Massilia". On l'a aussi vu dans "Bac Nord", "Validé" ou encore "Chouf". A chaque fois, son physique impressionnant, sa voix rauque et éraillée, son accent marseillais font merveille. Mais cette fois le Phocéen s'est dit qu'on n'était jamais aussi bien servi que par soi-même et il est donc acteur dans sa propre série qui va accompagner la sortie de son futur album, "Après minuit" comme il l'a indiqué sur X (ex-Twitter).

"L équipe , j ai le plaisir de vous faire découvrir le teaser de la SERIE que j ai réalisé pour la sortie de mon ALBUM .En espérant qu’elle vous plaira , je vous dis rdv le 5 janvier sur ma chaîne YouTube pour le premier épisode."