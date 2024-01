Saamou Skuu : découvrez le tracklisting de "NOUS C’EST LA TH - Vol.3 "

Le projet sort ce 5 janvier.

Saamou Skuu commence bien l'année et sera un des premiers rappeurs hexagonaux à dégainer avec son nouveau projet, "NOUS C’EST LA TH - Vol.3" qui sort ce vendredi 5 janvier 2024. Et comme il a décidé de nous faire plaisir, il a également invité So La Lune, Guy2Bezbar, Leto, MIG et RK. Il a également partagé la tracklist de cet opus sur les réseaux sociaux.