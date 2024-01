DJ Kore annonce le retour de “Raï'n'B Fever”

Il y a 20 ans, DJ Kore lançait un album qui allait devenir un phénomène et finalement devenir une série de disques à succès, "Raï'n'B Fever". Le premier opus fêtera ses 20 ans en 2024, l'occasion pour le producteur d'annoncer un nouveau volume histoire de fêter cet anniversaire comme il se doit. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il a expliqué son choix :

"J’ai produit et réalisé beaucoup d’album de Rap tout au long de ma carrière et beaucoup de classiques. L’année prochaine est une année spéciale pour moi. Raïn’B Fever fêtera ses 20 ans. Cette date d’anniversaire ne pouvait en être une sans la sortie d’un album, encore plus avec le climat qui règne en ce moment, où la division, le racisme, la haine ne font qu’un. Pour la culture, la résilience, le respect entre nous tous, restez branchés. L’album arrivera dans le courant de 2024. J’ai marqué l’histoire de la pop culture avec ce concept 20 ans plus tôt, on la marquera encore tous ensemble 20 ans plus tard."