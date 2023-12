Maes dévoile un nouvel extrait sur ses réseaux sociaux

Cadeau de Noël un peu en retard pour Maes à ses fans. Pour cette fin 2023, le rappeur de Sevran revient avec un nouvel extrait "Nouvelle technologie". Un extrait trop court mais de quoi ravir ses fans les plus fidèles

Cet extrait arrive après que Maes ait dévoilé 17 nouveaux titres bonus de son album "Omerta". Presque nouvel album plutôt qu'un album premium ou même cette réédition.

Maes est poursuivi par un mandat d'arrêt et ne peut pas, pour le moment, revenir en France sans prendre le risque de se faire arrêter par la police et d'avoir des ennuis judiciaires. En conséquence, il a dû reporter son concert à l'Accor Arena prévu en février prochain . Mais, cela n'empêche pas son public de continuer à le soutenir. La preuve, dans la foulée ou presque de cette annonce des titres bonus, son dernier album "Omerta" a été certifié disque de platine pour 100 000 ventes en France, preuve que son aura est intacte et que le clash avec Booba ne l'atteint pas plus que ça...

Malgré les déceptions, malgré les oppressions, malgré les incarcérations... 🤣 Nan j'rigole OMERTA PLATINE ! Merci à tous ! pic.twitter.com/1xSYZup4Tj — Maes (@MaesOfficiel) December 9, 2023

Nouveau projet déjà prêt avec cet extrait ? Nous n’en savons pas plus pour l’instant. Maes n'a communiqué aucune date de sortie, mais on sera évidemment à l’affût.