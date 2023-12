PLK dévoile un mystérieux site internet "Chambre 140"

Nouveau projet bientôt disponible ?

Depuis ce mercredi 27 décembre, PLK laisse planer le doute sur une nouvelle sortie avec un mystérieux message « Chambre 140 », accompagné d’un site internet, indisponible après accès : chambre140.com

Le rappeur s’est renommé « PLK Chambre 140 » sur son compte X (anciennement Twitter). Il dévoile son site internet, lugubre, dans une ambiance digne d’un film d’horreur ou d’un thriller, avec un mouvement de caméra qui nous amène à une porte « Chambre 140 ». Cette dernière est pour le moment bloquée avec le message suivant : « La porte de la chambre 140 est fermée. Veuillez contacter la réception », suivi d’un numéro de téléphone.

🚨 PLK vient de dévoiler l’ouverture d’un mystérieux site “CHAMBRE 140” !



Un nouveau projet en approche ? 👀 pic.twitter.com/fI0QQXALvV — Kultur (@Kulturlesite_) December 27, 2023

Les fans s’interrogent et s’impatientent sur ce que va pouvoir proposer l’ancien rappeur du Panama Bende. Nouveau projet ? Nouveau single ? On en saura plus dans les jours à venir. Ce qui est sûr, c’est que PLK soigne sa communication, comme à son habitude.

Le mec de la réception est pas très sympa — melvinMde (@HRZ_Poulpo) December 27, 2023

Le 14 décembre dernier, PLK avait sorti son dernier single « Périph ». Un retour en solo qui faisait plaisir à tout le monde. Un morceau dans lequel il passait un big up à toutes les banlieues d'Ile-de-France, sur une instru un peu old school.