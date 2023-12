Playboi Carti reçoit des messages de Dieu lui disant qu'il est le meilleur

Ils ont vraiment la folie des grandeurs ces américains...

Playboi Carti vient d'effectuer un retour remarqué dans le rap game, avec plusieurs morceaux qui ont eu un gros impact, en quelques semaines. Il s'agit de "HOODBYAIR", ainsi que du morceau "2024", produit par Kanye West, mais aussi de "Ur the Moon". Des sorties qui annoncent l'arrivée prochaine d'un album, qui devrait voir le jour début 2024. Tous les voyants sont au vert pour le rappeur, qui s'apprête à faire main basse sur le game. Mais il n'a pas pu s'empêcher de "Flex" un bon coup, d'une manière hyper arrogante, on a rarement vu ça dans l'histoire de cette musique.

En effet, Playboi Carti a voulu se féliciter dans une story postée sur Instagram. Une story dans laquelle on peut voir que le rappeur a reçu des messages d'encouragement très élogieux : "Tu es le plus important dans ce monde", ou encore "tu es le meilleur de tous les temps, le plus grand". Des messages envoyés par... "God". Dieu lui-même a donc pris son smartphone pour aller féliciter le rappeur, pour des morceaux qui ne sont même pas révolutionnaires ou "gamechanger" (mais qui seront à coup sûr de gros hits), à part pour "Ur The Moon", qui a quelque chose de vraiment spécial.

Il s'agit là évidemment d'un gros coup de comm' et de promotion pour l'artiste, qui arrive à un tournant de sa carrière, après 4 ans sans sortir d'album. Playboi Carti essaie donc de faire monter la hype autour de son projet, et une prod de Kanye West (qui est d'ailleurs convaincu d'être Dieu lui-même, peut-être que c'est lui qui a félicité Carti) a évidemment mis les fans en folie. On a quand même hâte de voir ce que le rappeur nous prépare avec son album, qui va sûrement être un des plus gros projets de Rap US de 2024. On espère par contre qu'il s'est un peu calmé dans son rapport aux femmes, sinon il ira profiter de son succès en prison...